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即市新聞

05/06/2018 12:07

《匯海澤言－葉澤恆》美十年債息或預示美匯再急升，日圓弱勢再現

　　《匯海澤言》美國昨日（４日）公布的工廠訂單較市場預期差，而且美國向多國徵收進口鋼
鋁關稅，但無阻美國債息持續回升。十年債息升至２﹒９４厘，又再逐步逼近３厘水平。但十年
債息與兩年債息的息差，卻收窄至只有不足４３點子，令市場對債息會否反映美國經濟有機會出
現衰退的憂慮再度重現。由於本星期沒有重大經濟數據或債券拍賣，亦沒有聯儲局官員講話，故
市場普遍預期下周聯儲局議息後，肯定會再上調利率，但問題在於往後的加息路徑如何。
　　另外，市場對聯儲局今年加息四次的預期再度上升，亦令十年債息顯著反彈。目前可以令債
息息差擺脫息差趨平的問題，是長期債息需要再進一步抽升。惟一旦債息急升，將對美國以至全
球的高風險資產帶來壓力。因此，投資者宜留意有關情況的轉變。至於美匯指數方面，若能升穿
９４﹒８左右，後市有機會挑戰９６水平。

＊美債息急升，料日圓再度轉弱＊
　
　　美國十年債息再度顯著抽升，或反映美國經濟基本仍然強勁，令美國今年加息四次的機會再
度增加。日本近期公布的經濟數據較市場預期差，反對日本央行未有條件收緊寬鬆貨幣政策。由
於兩國息差將會進一步擴大，故預期日圓匯價弱勢可能再現。美元兌日圓再度逼近１１０水平。
若美國十年債息再度抽升，令息差擴大，料有利匯價進一步上升。投資者可考慮於１０９﹒５左
右沽日圓，目標１１２水平，跌穿１０８水平止蝕。

＊英國或推新邊界方案，希望加快脫歐談判進展＊

　　新一輪脫歐談判本星期開始，消息指英國將提出新的愛爾蘭邊界方案，希望解開談判死結。
歐盟談判代表表示，若雙方未能就愛爾蘭邊界達成共識，會影響脫歐的順利性，但不會凍結談判
去懲罰英國，因為時間所餘無幾。早前文翠珊承諾，月內公布一份有野心和精準的脫歐方案，但
最新消息指白皮書未能趕及於本月２８日的歐盟峰會前發布。英國與歐盟的談判似乎目前仍處困
局，究竟脫歐的最終協議，與及對英國經濟帶來的影響，基本上是仍未有答案，亦未有協議的初
步文本。因此，投資者未來宜留意英國與歐盟的談判進展。若英鎊兌美元回升至１﹒３４至
１﹒３４５０，可考慮沽出英鎊，目標１﹒３２５０，止蝕１﹒３５５０。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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