【本港樓市】林鄭：港鐵上蓋建公屋屬揣測性報道

《經濟通通訊社５日專訊》有報道指，政府擬向港鐵要求在港鐵站上蓋興建公營房屋。行政

長官林鄭月娥今日回應指，有關報道屬揣測性。她表示，政府非常關注樓價飆升的問題，認為治

本的方法「必定是增加土地供應」，她又呼籲部分關注團體勿以人口政策、入境政策轉移視線。

林鄭月娥續稱，在土地供應問題未能解決時，房屋政策亦十分重要，強調現時任何可增加土

地供應的方法都會認真考慮。（ｃｗ）（ｚｚ）

