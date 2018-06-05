《經濟通通訊社５日專訊》有報道指，政府擬向港鐵要求在港鐵站上蓋興建公營房屋。行政
長官林鄭月娥今日回應指，有關報道屬揣測性。她表示，政府非常關注樓價飆升的問題，認為治
本的方法「必定是增加土地供應」，她又呼籲部分關注團體勿以人口政策、入境政策轉移視線。
林鄭月娥續稱，在土地供應問題未能解決時，房屋政策亦十分重要，強調現時任何可增加土
地供應的方法都會認真考慮。（ｃｗ）（ｚｚ）
05/06/2018 10:26
【本港樓市】林鄭：港鐵上蓋建公屋屬揣測性報道
《經濟通通訊社５日專訊》有報道指，政府擬向港鐵要求在港鐵站上蓋興建公營房屋。行政
長官林鄭月娥今日回應指，有關報道屬揣測性。她表示，政府非常關注樓價飆升的問題，認為治
本的方法「必定是增加土地供應」，她又呼籲部分關注團體勿以人口政策、入境政策轉移視線。
林鄭月娥續稱，在土地供應問題未能解決時，房屋政策亦十分重要，強調現時任何可增加土
地供應的方法都會認真考慮。（ｃｗ）（ｚｚ）
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