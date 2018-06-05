《經濟通通訊社５日專訊》昨日為六四事件２９周年，支聯會晚上在維園舉行悼念集會。行
政長官林鄭月娥表示，香港是一個尊重言論和表達自由的地方，而昨晚在在警方配合之下，有一
場集會和一場遊行舉行，反映香港尊重和崇尚自由。（ｃｗ）（ｚｚ）
05/06/2018 10:19
【香港政情】林鄭指六四集會在警方配合下舉辦，反映香港尊重自由
《經濟通通訊社５日專訊》昨日為六四事件２９周年，支聯會晚上在維園舉行悼念集會。行
政長官林鄭月娥表示，香港是一個尊重言論和表達自由的地方，而昨晚在在警方配合之下，有一
場集會和一場遊行舉行，反映香港尊重和崇尚自由。（ｃｗ）（ｚｚ）
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