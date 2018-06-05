《股金豐采－涂國彬》經濟數據仍疲弱，非美貨幣壓力大　

《股金豐采》從４月中開始，美元就重拾動能，表現強勁，而非美貨幣則面對壓力，這和各

國經濟增長有密切關係。



＊歐元維持疲弱＊



歐洲在去年超出市場預期，並未受到政治因素拖累，經濟恢復樂觀，歐元共上漲

１４﹒１５％，今年初亦延續升勢，嘗試挑戰１﹒２５水平。然而經濟數據現疲弱，５月製造業

ＰＭＩ終值確認由紀錄高位連降第五個月，創１５個月低。５月消費信心指數終值確認回落。受

進出口疲弱影響，歐洲經濟火車頭德國，經濟增速超預期放緩，首季調整後ＧＤＰ確認季增放緩

至０﹒３％，創半年低。投資者考慮到可能需要重新評估歐央行收緊政策的步伐。歐元從４月下

旬開始加速下行，加上政局干擾，一度考驗１﹒１５水平。雖然目前跌勢暫緩，但整體仍偏弱。



日本第一季度實際ＧＤＰ初值按季重現收縮，超出市場預期，資本支出和私人消費低迷。日

央行行長也承認近期通脹在經濟穩定擴張下疲弱，擔心貿易摩擦升溫影響全球經濟增長。雖然日

央行上周五（１日）宣布減少購債規模，是這三個月來首次，然而日圓並沒有因此上漲，反而下

跌，短線仍需要調整。



＊美元圍繞９４震盪＊



相對來說，美國整體數據偏強，更有加息的能力，再次吸引資金。美匯指數從４月下旬開始

加速上行，一度突破９５水平。尤其是上周五的非農數據和薪資增長都強於預期。令６月加息幾

乎沒有懸念，且年內共加息四次的預期重返。不過對美元的支持有限，仍圍繞９４水平上落，看

來好友面對全球貿易戰偏謹慎。而新興市場貨幣繼續面對壓力，包括阿根廷披索、土耳其里拉等

。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

