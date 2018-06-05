《經濟通通訊社５日專訊》藝人「陰陽合同」逃稅事件並未止息，不過，部分滬深影視股回
升。
涉事藝人范冰冰參股的唐德影視（深：３００４２６）回應，指公司不存在簽陰陽合同偷漏
稅行為，唐德影視連同慈文傳媒（深：００２３４３）、金逸影視（深：００２９０５）及東方
明珠（滬：６００６３７）反彈約１％，中國電影（滬：６００９７７）升０﹒７％。
另外，上日（４日）收市跌停的華誼兄弟（深：３０００２７）繼續走低，惟跌幅明顯較上
日收窄，目前跌近２％，上海電影（滬：６０１５９５）則跌不足１％。（ｋｌ）
05/06/2018 10:15
【逃稅風波】部分影視股回升，唐德影視、慈文傳媒等反彈約１％
《經濟通通訊社５日專訊》藝人「陰陽合同」逃稅事件並未止息，不過，部分滬深影視股回
升。
涉事藝人范冰冰參股的唐德影視（深：３００４２６）回應，指公司不存在簽陰陽合同偷漏
稅行為，唐德影視連同慈文傳媒（深：００２３４３）、金逸影視（深：００２９０５）及東方
明珠（滬：６００６３７）反彈約１％，中國電影（滬：６００９７７）升０﹒７％。
另外，上日（４日）收市跌停的華誼兄弟（深：３０００２７）繼續走低，惟跌幅明顯較上
日收窄，目前跌近２％，上海電影（滬：６０１５９５）則跌不足１％。（ｋｌ）
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