【逃稅風波】部分影視股回升，唐德影視、慈文傳媒等反彈約１％

《經濟通通訊社５日專訊》藝人「陰陽合同」逃稅事件並未止息，不過，部分滬深影視股回

升。

涉事藝人范冰冰參股的唐德影視（深：３００４２６）回應，指公司不存在簽陰陽合同偷漏

稅行為，唐德影視連同慈文傳媒（深：００２３４３）、金逸影視（深：００２９０５）及東方

明珠（滬：６００６３７）反彈約１％，中國電影（滬：６００９７７）升０﹒７％。

另外，上日（４日）收市跌停的華誼兄弟（深：３０００２７）繼續走低，惟跌幅明顯較上

日收窄，目前跌近２％，上海電影（滬：６０１５９５）則跌不足１％。（ｋｌ）

