《經濟通通訊社５日專訊》華誼兄弟（深：３０００２７）在深交所互通平台上表示，華誼
兄弟一直遵守上市公司法律法規，與合作演員簽署的合同均合法合規，並依法及時繳納相關稅費
。華誼兄弟半日反彈１﹒０９％，報７﹒４４元人民幣。
內地娛樂圈近日爆發「陰陽合同」風波，范冰冰等流量明星背後的娛樂公司被指片酬「報細
數」，藉此逃稅漏稅，涉事娛樂公司華誼兄弟股價應聲大跌。今早更有內媒報道，華誼兄弟以超
高溢價併購其他明星的娛樂公司，藉此擴充資產規模，若併購後不能達到利潤承諾，將有商譽大
幅減值的危機。（ｌｃ）
05/06/2018 11:32
【逃稅風波】華誼兄弟：與演員簽署的合同均合法合規，並及時納稅
《經濟通通訊社５日專訊》華誼兄弟（深：３０００２７）在深交所互通平台上表示，華誼
兄弟一直遵守上市公司法律法規，與合作演員簽署的合同均合法合規，並依法及時繳納相關稅費
。華誼兄弟半日反彈１﹒０９％，報７﹒４４元人民幣。
內地娛樂圈近日爆發「陰陽合同」風波，范冰冰等流量明星背後的娛樂公司被指片酬「報細
數」，藉此逃稅漏稅，涉事娛樂公司華誼兄弟股價應聲大跌。今早更有內媒報道，華誼兄弟以超
高溢價併購其他明星的娛樂公司，藉此擴充資產規模，若併購後不能達到利潤承諾，將有商譽大
幅減值的危機。（ｌｃ）
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