【逃稅風波】華誼兄弟：與演員簽署的合同均合法合規，並及時納稅

《經濟通通訊社５日專訊》華誼兄弟（深：３０００２７）在深交所互通平台上表示，華誼

兄弟一直遵守上市公司法律法規，與合作演員簽署的合同均合法合規，並依法及時繳納相關稅費

。華誼兄弟半日反彈１﹒０９％，報７﹒４４元人民幣。

內地娛樂圈近日爆發「陰陽合同」風波，范冰冰等流量明星背後的娛樂公司被指片酬「報細

數」，藉此逃稅漏稅，涉事娛樂公司華誼兄弟股價應聲大跌。今早更有內媒報道，華誼兄弟以超

高溢價併購其他明星的娛樂公司，藉此擴充資產規模，若併購後不能達到利潤承諾，將有商譽大

幅減值的危機。（ｌｃ）

