【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１４點子，報６﹒４１０９

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１５７，較上個交易日升５１

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１４點子，報６﹒４１０９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４１２３。（ｌｃ）

