《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１５，較
上個交易日４時３０分收盤價漲１０８點子。全日在６﹒４１３８至６﹒４００３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現反彈１２１點子，報６﹒３９３４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１５７，較上個交易日升５１點子。（ｌｃ）
05/06/2018 16:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收漲１０８點子，報６﹒４０１５
《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１５，較
上個交易日４時３０分收盤價漲１０８點子。全日在６﹒４１３８至６﹒４００３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現反彈１２１點子，報６﹒３９３４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１５７，較上個交易日升５１點子。（ｌｃ）
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
|生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
|FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
|興證快訊04/06/2018
歐債危機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰