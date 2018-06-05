【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收漲１０８點子，報６﹒４０１５

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１５，較

上個交易日４時３０分收盤價漲１０８點子。全日在６﹒４１３８至６﹒４００３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現反彈１２１點子，報６﹒３９３４。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１５７，較上個交易日升５１點子。（ｌｃ）

