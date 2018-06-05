《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，今日進行的７００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；５００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％
。
公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。（ｌｃ）
05/06/2018 09:47
【人行收水】人行１２００億逆回購利率持平，淨回籠３００億
《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，今日進行的７００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；５００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％
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公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。（ｌｃ）
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