《經濟通通訊社５日專訊》中國電影（滬：６００９７７）就近期影視從業人員「陰陽合同
」涉稅問題回應稱，公司的生產經營均在嚴格遵守國家法律法規的前提下組織開展，影視製片、
演藝經紀等各項業務均合法合規。中國電影現價靠穩，升０﹒８９％。（ｅｙ）
05/06/2018 13:36
【逃稅風波】中國電影：影視製片、演藝經紀等各項業務均合法合規
《經濟通通訊社５日專訊》中國電影（滬：６００９７７）就近期影視從業人員「陰陽合同
」涉稅問題回應稱，公司的生產經營均在嚴格遵守國家法律法規的前提下組織開展，影視製片、
演藝經紀等各項業務均合法合規。中國電影現價靠穩，升０﹒８９％。（ｅｙ）
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