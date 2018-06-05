【逃稅風波】中國電影：影視製片、演藝經紀等各項業務均合法合規

《經濟通通訊社５日專訊》中國電影（滬：６００９７７）就近期影視從業人員「陰陽合同

」涉稅問題回應稱，公司的生產經營均在嚴格遵守國家法律法規的前提下組織開展，影視製片、

演藝經紀等各項業務均合法合規。中國電影現價靠穩，升０﹒８９％。（ｅｙ）

