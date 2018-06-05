《經濟通通訊社５日專訊》中國「去槓桿」持續，融資政策一再收緊，引發新一輪公司債務
違約潮，甚至波及部分具一定規模、質素較佳的公司。外電引述安本標準投資管理公司指出，中
國公司由於借貸成本飆升導致經營困難，債務爆發正在危及經濟，料政府在無法可施的情況下，
將於第四季度實施寬鬆措施，下調存款準備金率。
報道又引述知情人士透露，發改委上周舉行會議，討論金融市場的流動性狀況和本地企業的
借貸成本。（ｅｙ）
05/06/2018 13:47
【債務風險】安本標準：債務違約潮影響中國經濟，料第四季降準
《經濟通通訊社５日專訊》中國「去槓桿」持續，融資政策一再收緊，引發新一輪公司債務
違約潮，甚至波及部分具一定規模、質素較佳的公司。外電引述安本標準投資管理公司指出，中
國公司由於借貸成本飆升導致經營困難，債務爆發正在危及經濟，料政府在無法可施的情況下，
將於第四季度實施寬鬆措施，下調存款準備金率。
報道又引述知情人士透露，發改委上周舉行會議，討論金融市場的流動性狀況和本地企業的
借貸成本。（ｅｙ）
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