《經濟通通訊社５日專訊》央視前主持人崔永元日前爆料有明星簽「陰陽合同」，通過片酬
「報細數」逃稅漏稅，矛頭直指內地知名一線女星范冰冰，引發輿論風波，更引起有關部門注意
。崔永元今日再於微博爆料，貼出４張別墅照片及１張公寓的照片，稱是「馮導在洛杉磯用美元
拿下的兩套房子」，崔提及的「馮導」相信是國內知名導演馮小剛。
崔評論「看來當面一套、背後一套是掙錢的訣竅」。由於中國公民每年只有５萬美元購匯額
度，貼文一出即有網民質疑，馮小剛是否通過了一些方法突破購匯限制，把資金轉移至國外購置
房產。（ｅｙ）
05/06/2018 14:17
【逃稅風波】崔永元：馮小剛洛杉磯買下兩房產，當面一套背後一套
《經濟通通訊社５日專訊》央視前主持人崔永元日前爆料有明星簽「陰陽合同」，通過片酬
「報細數」逃稅漏稅，矛頭直指內地知名一線女星范冰冰，引發輿論風波，更引起有關部門注意
。崔永元今日再於微博爆料，貼出４張別墅照片及１張公寓的照片，稱是「馮導在洛杉磯用美元
拿下的兩套房子」，崔提及的「馮導」相信是國內知名導演馮小剛。
崔評論「看來當面一套、背後一套是掙錢的訣竅」。由於中國公民每年只有５萬美元購匯額
度，貼文一出即有網民質疑，馮小剛是否通過了一些方法突破購匯限制，把資金轉移至國外購置
房產。（ｅｙ）
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