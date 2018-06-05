《經濟通通訊社５日專訊》江蘇徐州今日發布限售新政，提出該市戶籍的居民家庭擁有一套
住房的，自權屬登記之日起未滿２年或新建商品房買賣網備時間未滿５年的，不得上市交易；戶
籍居民家庭擁有二套住房及以上、非市區戶籍居民家庭擁有一套住房及以上的，商品住房自權屬
登記之日起未滿３年或者新建商品房買賣合同網備時間未滿６年的，不得上市交易。（ｌｃ）
05/06/2018 17:15
【調控升級】江蘇徐州限售新政：商品房領證滿２年才能上市交易
《經濟通通訊社５日專訊》江蘇徐州今日發布限售新政，提出該市戶籍的居民家庭擁有一套
住房的，自權屬登記之日起未滿２年或新建商品房買賣網備時間未滿５年的，不得上市交易；戶
籍居民家庭擁有二套住房及以上、非市區戶籍居民家庭擁有一套住房及以上的，商品住房自權屬
登記之日起未滿３年或者新建商品房買賣合同網備時間未滿６年的，不得上市交易。（ｌｃ）
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