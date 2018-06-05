《經濟通通訊社５日專訊》中國三部委上周五（１日）聯合公布最嚴苛光伏新政，叫停部分
新項目審批建設及減少電價補貼，意圖減緩光伏產能繼續擴張。太陽能（深：０００５９１）在
互動平台回答投資者，光伏行業下調電價補貼對公司已建成的電站沒有影響。太陽能表示，未來
公司將進一步做好新電站建設成本的規劃，同時公司還將通過收購已建成電站、投資海外電站等
方式繼續擴大公司業務規模。（ｅｙ）
05/06/2018 17:54
【蔽日無光】太陽能：日後將通過收購電站、投資海外電站擴大規模
《經濟通通訊社５日專訊》中國三部委上周五（１日）聯合公布最嚴苛光伏新政，叫停部分
新項目審批建設及減少電價補貼，意圖減緩光伏產能繼續擴張。太陽能（深：０００５９１）在
互動平台回答投資者，光伏行業下調電價補貼對公司已建成的電站沒有影響。太陽能表示，未來
公司將進一步做好新電站建設成本的規劃，同時公司還將通過收購已建成電站、投資海外電站等
方式繼續擴大公司業務規模。（ｅｙ）
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
|生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
|FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
|興證快訊04/06/2018
歐債危機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰