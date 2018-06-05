【蔽日無光】太陽能：日後將通過收購電站、投資海外電站擴大規模

《經濟通通訊社５日專訊》中國三部委上周五（１日）聯合公布最嚴苛光伏新政，叫停部分

新項目審批建設及減少電價補貼，意圖減緩光伏產能繼續擴張。太陽能（深：０００５９１）在

互動平台回答投資者，光伏行業下調電價補貼對公司已建成的電站沒有影響。太陽能表示，未來

公司將進一步做好新電站建設成本的規劃，同時公司還將通過收購已建成電站、投資海外電站等

方式繼續擴大公司業務規模。（ｅｙ）

