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即市新聞

05/06/2018 17:21

《匯市縱橫－蕭啟洪》一波未平一波又起，風險事件停不了

　　《匯市縱橫》早前筆者提及市場對歐元區經濟步伐放緩的有所擔憂，令歐元一直受壓，上月
初更爆發意大利政局危機，上周歐元兌美元曾一度跌至１﹒１５１０，是２０１７年７月以來新
低。看來禍不單行的歐元，上周尾段迎來轉機，五星運動黨及北方聯盟提名的新政府的總理孔特
，終於取得總統馬塔雷拉支持任命，新政府亦於上周五（１日）正式宣誓，紓緩了市場對於歐洲
政局不穩的情緒。
　
　　另外，５月份歐元區消費物價指數按年升幅加速至１﹒９％，勝過市場預期，令市場對歐元
區經濟步伐放緩的擔憂有所降溫，歐元上周最後收於１﹒１６６０。雖然意大利政局的曙光為風
險資產提供支持，但眼看目前的環球政經局面，似乎風險事件還陸續有來。白宮上周聲明將公布
向總值５００億美元中國進口貨品加徵關稅的最終清單，市場視此舉為美國增加手上籌碼的手段
，最終間接令周末於北京舉行的貿易談判失敗告終，雙方沒有再發表聯合聲明。惟恐天下不亂的
特朗普在中美貿易摩擦加劇之時，還對其他長期貿易夥伴出手，落實對歐盟、加拿大和墨西哥徵
收鋼鋁關稅，掀起新一輪貿易糾紛。各國亦已對此作出反擊，加拿大公布對１６６億加元的美國
貨徵收關稅，墨西哥則將對美國進口豬肉徵收２０％關稅。
　
　　貿易糾紛沒完沒了，歐洲政局亦未見十分明朗，如此下去，本年餘下大部分時間都會看到市
場波動率上升，新興市場和風險資產都有受壓的危機，加上美國經濟一路穩步向好，美元走強勢
頭將難被逆轉。且看下周於新加坡舉行的「特金會」會否為各國關係迎來一些微妙的變化。
　
＊本周策略＊
　
歐元：本周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１５８０，止蝕１﹒２０００。
　
日圓：本周建議候低於１０８﹒６０買入美元兌日圓，目標１１０﹒６０，止蝕１０７﹒４０。

《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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