《股壇解碼－戴名》特朗普智珠在握；碧桂園走下神台趁高減持

《股壇解碼》中美貿易談判時鬆時緊，美國總統特朗普審事度勢，節奏把握得恰到好處，一

邊利用中美貿易談判牽制中國，另一邊趁著中國無暇兼顧朝鮮的同時向領導人金正恩施壓，結果

令到桀驁不馴的朝鮮低頭，市場應該是時候去重新認識這位美國總統，如果再對特朗普的執行力

抱有懷疑的態度，相信吃虧只有自己。投資者要留意反映美國小型企業狀況的羅素指數最近走勢

良好，佐證了美國經濟復甦的步伐並沒有放緩的跡象，相信對聯儲局今年的加息作出有力的支持

。



＊美朝會面一決高下＊



美朝會面峰迴路轉，終於有望如期舉行，但會前美方態度強硬，朝鮮無可奈何，可以說是高

下立判，朝鮮已是未戰先敗，現在差的就是美方會否退讓半步。市場一面倒的傾向美好結果，投

資者慎防朝鮮狗急跳牆造出讓市場意想不到的事情。



＊內地民企朝不保夕＊



國內最近的熱門話題離不開杭州銀行直接從江南化工的募集資金帳戶，直接扣除未到期貸款

，牽涉本息金額合計超過２億人幣。由於事前江南化工並沒有任何與財務相關的負面消息傳出，

事件發生後業界紛紛在猜測杭州銀行抽貸背後的動機。由於事出突然，企業如果過度依賴銀行貸

款作營運資金，在碰上這種極端情況下隨時造成資金鏈斷裂，並且令企業出現突然死亡的情況。

相信是次抽貸事件只是一個開始，類似的情況將陸續有來，企業主也人心惶惶，擔心抽貸那天會

來到自己頭上。另一個抽貸的真實案例，卻令人啼笑皆非，話說某銀行發放給某駕校４００萬人

幣的貸款，駕校老闆為了企業形象把這４００萬轉手捐給希望工程，銀行知道後當然不會就此罷

休，想方盡法把貸款要回來，後續的故事是這個老闆因為捐助希望工程而拿了個榮譽稱號，並且

通過政府關係反而從別的銀行獲得了１０００萬的貸款，相信很多人都始料不及。



＊大盤行人止步格局＊



恆指上周是止跌回升的走勢，但成交量還是略嫌跟不上，加上期權重倉位在３１２００點，

相信大市也是行人止步的格局，倘若大盤如預期回調，第一個支持位將在２９６００點附近，投

資者可待大盤回調到３００００點邊緣建倉入市。最近醫藥板塊開始出現見頂回落的走勢，但相

關的醫療服務和設備供應商相關的股份有資金流入，投資者可以留意愛康醫療（０１７８９）和

順騰國際（００９３２）。



＊股票簡評：碧桂園貸款大幅增長讓人擔憂＊



碧桂園（０２００７）主要房地產建築、物業發展、裝修和物業管理，集團開發的項目包括

聯體住宅和洋房等大型住宅區項目，加上車位和商舖建設，同時亦開發和管理若干酒店項目。根

據上周一（５月２８日）上交所資訊披露，碧桂園擬發行的２００億元（人民幣﹒下同）公司債

再度中止，而在這２００億元資金中，集團計劃用１５０億元做長租房專案，剩餘的５０億元則

用作償還銀行貸款。

投資者要留意的是當中除了提及中止發行債券外，「再度中止」這幾個字才是關鍵所在，查

集團在今年２月７日亦曾有債券被中止的情況。市場普遍認為碧桂園發債被中止，多少與近期大

量企業債違約和取消發行有關，國內企業的再融資能力再次受到考驗。在房地產調控的大環境下

，對於房企發行公司債的監管愈來愈嚴，不單止提高了發行門檻，房企本身的償債能力，資金用

途和資訊披露的要求趨向更加嚴格。從碧桂園被中止的公司債募集說明書內得知，發行總額不超

過２００億元，其中１５０億元擬用於長租項目，剩餘的５０億元則用於償還銀行貸款，碧桂園

在缺了這５０億的的情況下，償還銀行貸款的能力相信多少也會受到影響。



＊碧桂園擬發行２００億元人幣債再度中止＊



如果沒影響的話，企業是沒必要在發債的時候一起考慮償還貸款這需求的。碧桂園此前曾表

示，會在本次發行債券所得資金到位前，將根據集團本身發展需要和結合市場情況，透過利用自

有資金對發債項目進行先期投入，並在發債所得資金到位後給予置換，這個如意算盤打不響，資

金壓力驟然增加不少。５月２４日，碧桂園首階段發行規模１７億元多的ＲＥＩＴｓ反應良好，

整個ＲＥＩＴｓ的預計規模約１００億元；由於是定點對應碧桂園位於北京、上海和廈門三地的

租賃住房物業為底層資產，由於租賃住房回本期長，對房地產開發商造成非常大的資金壓力，發

行ＲＥＩＴｓ確實有效幫助紓緩資金壓力，但國內的租金回報率一般不到２％，但碧桂園這次發

行的ＲＥＩＴｓ回報率接受６％，如何填補這利差是一個問題，如果說開發商自己開發成本遠不

及老百姓買新房的成本高，一年４％的逆差需要用６５％房價折讓才能填補，簡單點說就是碧桂

園拿了１個億的資金回來就蓋了市價３億的房。

如果事實真的是這樣，過去房企一直叫苦說利潤不高就是欺騙群眾；如果利潤真的不高，房

企如何填補這４％的利差反而是投資者應該關注的事。在支持國家政策（長租房）的大環境下，

如何避免房企利用發行ＲＥＩＴｓ來解資金上的燃眉之急才是首要關鍵。２０１７年碧桂園的銀

行及其他貸款共１３５５億，優先票據約３２０億，公司債券４７３億，而銀行及其他貸款在

２０１６年只有不到７００億的規模，同比升幅超過９０％；其他兩項的數據基本持平，在讓人

驚喜的銷售增長底下，貸款的大幅增長讓人擔憂。解決這問題不離提高周轉率，網上流傳一份碧

桂園內部文件，文中要求內部設計院在接到樓盤戶型分配和設計要求後需要當天出圖，來支持高

周轉。

碧桂園上周四（３１日）的沽空額出現明顯增多，雖然其後的交易日都呈現升勢，但不排除

是夾淡倉行為。高市帳率（ＰＢ）對股價的後市走向也不容樂觀，股價的阻力位在１７﹒２港元

附近，投資者可趁機減持，待股價回落至１３﹒５港元附近再買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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