【本港經濟】日經：私營經濟正在放緩，企業對未來一年信心轉差

《經濟通通訊社５日專訊》５月份產出與新訂單跌幅擴大，香港私營經濟的整體營商環境隨

之進一步惡化。客戶需求轉弱，企業相應地削減採購活動和聘僱規模；繼而消耗投入庫存的儲備

，應付目前的生產要求。新增銷售累跌，也導致積壓工作繼續減少。成本壓力持續放緩，而企業

則在銷售疲弱的情況下，提供更大的折扣率。此外，企業對產出前景繼續悲觀。

經季節調整後，５月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）為４７﹒８，低於４月份的４９﹒

１，顯示私營經濟的景氣度急速轉壞，並跌至近兩年低位。

ＩＨＳＭａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，５月份ＰＭＩ數據顯示營商環

境進一步轉差，更加確認了香港私營經濟正在放緩。



＊香港私營經濟正在放緩＊



基本而言，第二季首兩月的平均ＰＭＩ數值為整季ＧＤＰ給出了可供信賴的指南。比較歷史

數據後，第二季以來的平均ＰＭＩ指數與按年增長率約３﹒６％的ＧＤＰ大致相符，顯示今年開

首以來的４﹒７％強勁增長無法延續。

隨產出預期指數跌至一年多以來低位，企業對未來一年的經營信心更加轉差，看淡情緒與競

爭熾烈、需求疲弱有關。此外，香港私營企業還須在供應鏈受壓、勞動市場緊絀、投入成本上漲

等情況下繼續奮進。

最新ＰＭＩ數值標誌著第一季實質增長後，連續第二個月惡化。ＰＭＩ指數下滑，反映新增

業務跌幅加劇，５月份數值不僅連跌兩月，還攀上２０１６年８月以來最急的跌幅。調查資料指

，需求疲弱、競爭熾烈、客戶流失是銷售下跌的原因。

另一方面，以中國內地為對象的出口訂單繼６個月的增長周期後，５月份大幅回落，企業隨

之進一步調低產出水平，其縮減率接近兩年以來最大。

新訂單減少，企業未完成的業務水平亦順帶連跌第三個月。產能持續過剩，拖慢了企業聘僱

的節奏，５月份就業數字再度下滑，惟幅度溫和。（ｃｙ）

