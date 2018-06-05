【北水炒Ｄ乜】北水流入８１００萬，買吉利中建材沽騰訊信義光能

《經濟通通訊社５日專訊》北水周一淨流入港股８１００萬元人民幣，結束過去兩日淨沽盤

局面，其中北水流入最多的個股為吉利（００１７５）、中國電力（０２３８０）、中建材

（０３３２３）；沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、信義光能（００９６８）、金風科技

（０２２０８）。

港股周一全日主板成交１０３５﹒３４億，較上日跌１４﹒２３％；港股通成交額

１２０﹒５億，佔大市成交１１﹒６４％。

恆指周一全日漲５０５﹒０７點或１﹒６６％，收報３０９９７﹒９８點。



＊內地降低光伏發電業補貼，北水散水信義光能急瀉１５％＊



發改委指將加快光伏發電補貼退坡，調低行業補貼強度，有券商更直指此為最嚴謹的光伏新

政，信義光能即日急瀉１４﹒７３％，收報２﹒７２元，北水沽走１﹒０３億；風電股金風科技

亦受影響，周一全日急挫１２﹒８１％，北水沽８６８１萬。

騰訊回勇周一全日升１１元或２﹒７２％，北水套現沽售３﹒６４億。

買盤方面，北水流入吉利１﹒２億，為上周五（１日）最多北水流入的個股；另外，北水又

分別流入中國電力９９１７萬，流入中建材８３３６萬。值得一提的是，建行（００９３９）結

束多日北水淨沽盤，周一錄得深流入４４５８萬。（ｅｎ）

