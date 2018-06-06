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即市新聞

06/06/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》交易所買賣基金的賣空活動

　　《運籌帷幄》在香港交易所掛牌買賣的交易所買賣基金中，盈富基金（０２８００）為交投
最活躍者，亦容許投資者進行賣空活動。若盈富基金被積極賣空，港股大市難望向好。「賣空交
易所買賣基金」乃指證券莊家以該身份賣空任何設有莊家制的交易所買賣基金單位，而該證券莊
家在出售該交易所買賣基金單位當日，憑藉下列情況取得該交易所買賣基金單位，轉歸於購買人
名下的權利：（一）購買該交易所買賣基金單位。（二）借入該交易所買賣基金單位。（三）按
照該交易所買賣基金發行人所規定的增發條款，發出增發該交易所買賣基金單位的指示。
　　「指定指數套戥賣空」乃指由指定指數套戥賣空參與者，在進行指定指數套戥交易時，賣空
交易所不時規定的指數成分股。至於「股票期貨對沖賣空」，則指由股票期貨對沖交易參與者在
進行股票期貨對沖交易時，賣空在期交所交易的股票期貨合約的相關正股。隨著證券借貸制度的
革新，交易所於１９９４年１月推出受監管賣空試驗計劃。按照該計劃，當時可作賣空的證券共
有１７隻，但進行賣空交易時，不能以低於當時的最佳賣出價配對及成交。１９９６年３月，交
易所增加可作賣空交易的指定證券數目，並取消了上述賣空價規則。１９９８年９月７日賣空價
規則再度實施，但股票期權莊家作對沖持倉風險用的賣空交易則獲豁免。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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