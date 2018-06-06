《選股情報－石鏡泉》Ａ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｍｏｒｎｉｎｇ

《選股情報》都話今時個市一日一個樣，昨晚（５日）又傳出中興（００７６３）解禁售，

而且條件好過之前，仲有特朗普不可以隨意徵關稅，要得國會通過始可。中美貿戰有望緩和，恆

指可望升，先來３１２至３１８如何。最冇癮是打風啦，休市！！！？

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

