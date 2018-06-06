《經濟通通訊社６日專訊》黃河實業（００３１８）發盈喜，預期截至２０１８年４月３０
日止年度之全年業績由虧損轉為錄得溢利，主要歸因於未實現投資物業之公平值收益，以及餐飲
業務和技術及媒體業務之表現改善。
該公司預期全年度業績公告將於今年７月刊發。（ｋｚ）
06/06/2018 09:12
【企業盈喜】黃河實業（３１８）料年度虧轉盈，錄物業公平值收益
《經濟通通訊社６日專訊》黃河實業（００３１８）發盈喜，預期截至２０１８年４月３０
日止年度之全年業績由虧損轉為錄得溢利，主要歸因於未實現投資物業之公平值收益，以及餐飲
業務和技術及媒體業務之表現改善。
該公司預期全年度業績公告將於今年７月刊發。（ｋｚ）
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