【企業盈喜】黃河實業（３１８）料年度虧轉盈，錄物業公平值收益

《經濟通通訊社６日專訊》黃河實業（００３１８）發盈喜，預期截至２０１８年４月３０

日止年度之全年業績由虧損轉為錄得溢利，主要歸因於未實現投資物業之公平值收益，以及餐飲

業務和技術及媒體業務之表現改善。

該公司預期全年度業績公告將於今年７月刊發。（ｋｚ）

