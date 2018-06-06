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06/06/2018 08:29

【油市博奕】傳美國要求沙特及部分油組產油國每日增產１００萬桶

　　《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，美國政府已向沙特阿拉伯及其他油組
產油國非正式地提出增產要求，希望每日增產約１００萬桶。
　　白宮國家安全會議發言人在回應有關要求增產的問題時稱，美國歡迎以市場為基礎、增加能
源供應並有利於全球經濟健康發展的行動。（ｍｎ）

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