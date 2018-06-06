【油市博奕】傳美國要求沙特及部分油組產油國每日增產１００萬桶

《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，美國政府已向沙特阿拉伯及其他油組

產油國非正式地提出增產要求，希望每日增產約１００萬桶。

白宮國家安全會議發言人在回應有關要求增產的問題時稱，美國歡迎以市場為基礎、增加能

源供應並有利於全球經濟健康發展的行動。（ｍｎ）

