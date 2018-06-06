【朝鮮局勢】白宮確認下周美朝峰會將在新加坡聖淘沙舉行

《經濟通通訊社６日專訊》美國白宮表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩下周峰會將

在新加坡聖淘沙Ｃａｐｅｌｌａ Ｈｏｔｅｌ舉行，目前會談的準備工作正在加快進行。

新加坡宣布在６月１０至１４日期間將香格里拉酒店一帶列為特殊活動區，當中包括美國外

交部、美國大使館及多間家酒店，同時亦將聖淘沙以及西南海濱向外延伸逾１公里的海域納入特

殊區域。（ｍｎ）

