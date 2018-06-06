《經濟通通訊社６日專訊》意大利新任總理孔特在參議院發表他上任後首場演說，誓言要為
國家帶來徹底的改變，包括增加社會福利及限制外來移民，並重申從未考慮過退出歐元區，參議
院最終以１７１比１１７通過對孔特政府的信任投票。
孔特在７２分鐘的演講中表示，新政府的優先事項包括透過推行全民基本收入來解決社會貧
窮問題，以及阻止非法移民的湧入，這兩個事項分別是五星運動及北方聯盟的重要政策。
（ｍｎ）
06/06/2018 08:56
【意亂人迷】意大利新總理誓言徹底改革，倡增加福利及限制移民
《經濟通通訊社６日專訊》意大利新任總理孔特在參議院發表他上任後首場演說，誓言要為
國家帶來徹底的改變，包括增加社會福利及限制外來移民，並重申從未考慮過退出歐元區，參議
院最終以１７１比１１７通過對孔特政府的信任投票。
孔特在７２分鐘的演講中表示，新政府的優先事項包括透過推行全民基本收入來解決社會貧
窮問題，以及阻止非法移民的湧入，這兩個事項分別是五星運動及北方聯盟的重要政策。
（ｍｎ）
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