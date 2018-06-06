《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述資深歐盟官員表示，歐盟並不預期在本周稍後於加拿
大舉行的七國集團（Ｇ７）領袖峰會中，美國對歐盟及加拿大開徵鋼鋁關稅方面會有突破性進展
。
該名官員表示，對於說服美國改變鋼鋁及伊朗政策，歐盟對此的期望極低，最有可能的結果
仍是各自表述。（ｍｎ）
06/06/2018 15:30
【貿易開戰】歐盟預期Ｇ７峰會上美國關稅問題難取得突破性進展
《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述資深歐盟官員表示，歐盟並不預期在本周稍後於加拿
大舉行的七國集團（Ｇ７）領袖峰會中，美國對歐盟及加拿大開徵鋼鋁關稅方面會有突破性進展
。
該名官員表示，對於說服美國改變鋼鋁及伊朗政策，歐盟對此的期望極低，最有可能的結果
仍是各自表述。（ｍｎ）
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