《台股攻略－馮偉明》傳產權值股走揚，台股今日破１１２００點

《台股攻略》台股今日升１０１﹒７２點，收報１１２０１﹒８３點，成交值為新台幣

１６９９﹒２４億元。

台股攻下１１０００點大關後，市場信心大增，加上受美股帶動，台股今日收漲逾百點，創

下今年新高，在大立光及國巨領軍下，指數突破１１２００點。蘋概股造好，大立光一度逼近新

台幣４７００元，台積電走穩在新台幣２３０元附近，鴻海也朝新台幣９０元關卡挺進。被動元

件仍是多頭重心，國巨董事長陳泰銘指ＭＬＣＣ供需缺口到２０１９年仍然無解，其股價再創天

價達新台幣１１２５元，華新科及禾伸堂均大漲亮紅燈。二線光學股出現反彈，揚明光、聯一光

、今國光、佳能、新鉅科、光燿科、先進光及華晶科等也收紅。矽晶圓的嘉晶及合晶也走揚。金

融股方面，國泰金及富邦金走穩，元大金、玉山金、中信金等也收紅。傳產股方面，台泥及亞泥

受惠大陸政策利多，股價守在所有均線之上，表現持平。

目前台股有基本面支持，指數維持高位整固，並有機會挑戰１月中旬所創下的２８年新高

１１２７０點，但投資者首先仍要關注美元指數動向及台股的基本面變化。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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