《經濟通通訊社６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）宣布，碧桂園（０２００７）已於５
月２９日向合資格股東，分派合共２５億股公司股份，相當公司全部股本。根據分派，合資格碧
桂園股東將有權就於記錄日期每持有８﹒７股碧桂園股份獲發１股股份。
碧桂園服務將於６月１９日（星期二），以介紹方式上市，每手１０００股。（ｆｆ）
06/06/2018 09:22
【新股上市】碧桂園服務（０６０９８）本月１９日以介紹方式掛牌
《經濟通通訊社６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）宣布，碧桂園（０２００７）已於５
月２９日向合資格股東，分派合共２５億股公司股份，相當公司全部股本。根據分派，合資格碧
桂園股東將有權就於記錄日期每持有８﹒７股碧桂園股份獲發１股股份。
碧桂園服務將於６月１９日（星期二），以介紹方式上市，每手１０００股。（ｆｆ）
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