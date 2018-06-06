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即市新聞

06/06/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》收回價與現價的差距

　　《窩輪豪情》須提醒大家的，為Ｎ類牛熊證於到期時不會有任何剩餘價值。至於Ｒ類牛熊證
，持有人或可收回少量剩餘價值。然而，於最壞的不利情況下，牛熊證亦可能沒有剩餘價值。此
外，經紀代其客戶從發行商收回剩餘價值款項時，或會收取服務費。一般而言，收回價與相關資
產的現價差距愈大，牛熊證被收回的機會便會愈低，因相關資產價格需要較大的變動，才會觸及
收回價。不過，另一方面，收回價與相關資產的現價差距愈大，槓桿效應便會愈小。最後，當牛
熊證被收回後，即使相關資產價格的走勢終告逆轉，該牛熊證亦不會有機會於市場內供投資者買
賣。因此，投資者不會因相關資產價格的走勢逆轉，而減少虧損，甚至變為獲得利潤。
　　由於牛熊證屬於槓桿產品，其價格於比例上的變幅會較相關資產為大。若相關資產價格的走
向與投資者原先預期的相反，投資者可能須要承受比例上更大的損失。牛熊證有一個固定的有效
期，並於指定時間到期。有效期可為３個月至５年不等。若於到期前遭提早收回，牛熊證的有效
期將變得更短。期間牛熊證的價值會隨著相關資產價格的變動而波動，於到期後或遭提早收回後
，更可能會變得沒有價值。此外，牛熊證的價格變動雖然趨向緊貼相關資產的價格變動，但於某
些情況下，卻未必與相關資產價格的變動同步（即對沖值不一定等於＋１或－１）。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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