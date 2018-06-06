《談國論企－黎偉成》聯合授信管理配降槓桿穩金融

《談國論企》中國銀行保險監督管理委員會於２０１８年６月１日印發《銀行業金融機構聯

合授信管理辦法（試行）》，為配合「三降」中之降槓桿的一項十分重要的新舉措，可以在更大

程度「抑制多頭融資、過度融資行為」，以便達到「有效防控信用風險」的高度政策性目標，有

利於實體經濟穩中求進的發展和成長。



＊減低企業以同一資產多渠道融資推高負面風險＊



《辦法》的重點有（甲）「聯合授信管理」，所指的「授信」是指商業銀行向非金融機構客

戶不僅止於（Ｉ）直接提供的資金，即在貸款之餘，還會對（ＩＩ）對其客戶在有關經濟活動中

可能產生的賠償、支付責任作出保證，簡而言之為銀行向其客戶直接提供資金支持，或對其客戶

在有關經濟活動中的信用向第三方作出保證，所涉及的相當廣泛（ｉ）貸款、貿易融資、票據融

資、融資租賃、透支、各項墊款等表內業務，以及（ｉｉ）票據承兌，開出信用證、保函、備用

信用證、信用證保兌、債券發行擔保、借款擔保、有追索的資產銷售、未使用的不可撤消的貸款

承諾等表外業務。

由是可見，「授信業務」有很多會是作出非直接的支持甚至保證，故商業銀行對每一個授信

業務，都只是作出「個案」的處理，便很有機會讓若干「別有用心」的非金融企業或個人利用此

一渠道，從多個方面重覆地進行不同的「融資」，使一個或少數有「信用保證」的資產之類東西

，能夠取得許許多多的資金，有機會產生幾何級的間接性累計槓桿效應，而此一負面影響很有可

能比銀行業的槓桿式貸款更大、更為深遠，可能造成的衝擊、損失就更大。

此亦為《辦法》要把銀行業的「授信」業務，進行「聯合管理」之因，相信所要管理的會是

（１）先是要銀行業的不同銀行企業，要把同一客戶的不同資料，全部歸納至一個綜合的資料庫

，並把（２）相關的資料歸納到整個銀行業的資料庫，以力促提供授信機構有更為全面的資料，

了解其各種各樣授信的客戶的不同融資所涉及的具體實際情況，然後進行更為切實的研究、評估

，作為提供授信式的融資的重要依據。

有了聯合資料，就可以做法聯合授信的管理工作。需要重點指出，為《辦法》所言之「聯合

管理」，是指「管理」是要「聯合」而為之，所聯合管理，就不僅止於銀行等個別機構的管理，

乃銀保監的管理層面要做的聯合管理。

和（乙）《辦法》提出「聯合授信機制也將在優化金融資源配置，提高資金使用效率，支持供給

側結構性改革方面發揮積極作用」，此言甚是，因只要踏踏實實的落實相關措施，就肯定會使若

干企業、機構無法如昔地利用同一資產、資源在不同層面的「授信「渠道，取得有可能是幾何級

的資金，可能未必用之於非本業的經營、投資等發展，所產生的非專業金融等投資甚至投機風險

，也就遠遠高於直接貸款融資。



＊有懲罰才可力壓金融企業的肆意妄為炒賣劣況＊



《辦法》共４２條，分為六章，明確了聯合掤信機制目標、適用範圍和基本工作原則，最重

要當然為：（一）「建立了成員銀行協議、銀企協議、聯席會議制度等運作管理框架」，即：個

體、行業有協議，更有「聯席會議」制度作為更高層面和高度獨立性的管理，避免企業的「自管

」和「自控」所可能產生的「無管」、「無控」劣況再現，結果可能會使聯合授信管理政策逐步

、有序地行之有效。

尤其是《辦法》（二）「確立了企業進入風險預警狀態後，銀行業金融機構的風險應對和處

置機制」，即管理的同時，還要有「預警」，亦可減低金融業和社會經濟可能受到的損失威脅、

壓力。

當然要（三）「明確了對違規企業和違規銀行業金融機構的懲罰措施」，此乃有責、有承之

是謂，可使一眾商業銀行更為確切地執行。

（四）為穩妥推進聯合授信機制，中國銀行保險監督管理委員會要求各銀監局在轄內選取性

質、行業、規模上具有代表性的企業開展聯合授信試點工作，並對試點工作的組織協調、跟踪指

導、評估總結等方面提出具體要求。

銀保監指出此為「推動銀行業金融機構聯合授信是落實黨中央、國務院降低企業槓桿率要要

，防範化解重大金融風險的重大舉措。該辦法的實施以及試點工作的開展，對於建立健全銀行業

金融機構對企業信用風險整體管控機制，遏制多頭融資、過度融資行為將發揮重要作用」。政策

性的原則、精神、用意以至取向都十分明確，相當開放與放開。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

