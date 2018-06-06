《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行黨委召開巡視工作動員部署電視電話會
議。會議強調，要著力提升人民銀行巡視工作水平。堅定不移推進政治巡視，以政治建設為統領
，盯住「關鍵少數」，查找政治偏差，發揮政治「探照燈」「顯微鏡」作用。高質量完成巡視全
覆蓋任務，堅決完成十九屆中央任期內人民銀行系統巡視巡察全覆蓋任務。
強化整改落實和成果運用，發揮巡視標本兼治戰略作用。構建巡視巡察上下聯動監督網，健
全體制機制，層層傳導壓力，提高監督效能，形成監督合力。
06/06/2018 17:12
【駐京專電】人行：構建巡視巡察上下聯動監督網，形成監督合力
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行黨委召開巡視工作動員部署電視電話會
議。會議強調，要著力提升人民銀行巡視工作水平。堅定不移推進政治巡視，以政治建設為統領
，盯住「關鍵少數」，查找政治偏差，發揮政治「探照燈」「顯微鏡」作用。高質量完成巡視全
覆蓋任務，堅決完成十九屆中央任期內人民銀行系統巡視巡察全覆蓋任務。
強化整改落實和成果運用，發揮巡視標本兼治戰略作用。構建巡視巡察上下聯動監督網，健
全體制機制，層層傳導壓力，提高監督效能，形成監督合力。
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