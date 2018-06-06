【北水炒Ｄ乜】北水回落，沽建行騰訊永利吉利，流入三生製藥瑞聲

《經濟通通訊社６日專訊》周三北水淨流入５﹒６１億元人民幣，較周二減少７﹒１６億元

人民幣，其中北水流入最多的個股為三生製藥（０１５３０）、瑞聲（０２０１８）、國壽

（０２６２８）；沽盤最多為建行（００９３９）、騰訊（００７００）、永利

（０１１２８）、吉利（００１７５）。

港股全日主板成交９７３﹒５９億元，較上日減少８﹒１８％；港股通成交額１２２﹒４５

億，佔大市成交１２﹒５８％。

恆指全日升１６５﹒６５點或０﹒５３％，收報３１２５９﹒１點。



＊手機設備股炒上，瑞聲飆高９％北水流入１﹒４億＊



藍籌手機設備股炒上，瑞聲大幅抽升９﹒２８％成升幅最大恆指成分股，北水買入１﹒４億

；舜宇光學漲４﹒８７％，北水買入４０１０萬。

另外，北水再度買入１﹒４８億元三生製藥，兩日計淨買盤達５﹒５億；北水周三流入國壽

１﹒２５億，兩日合計淨流入３﹒０８億。



＊騰訊強闖４２５關，北水套現沽２億＊



騰訊強闖４２５元關口收市，全日再升１﹒１９％，錄五連升，北水周三套現沽售２﹒３億

，三日合計淨沽盤３﹒５１億；建行（００９３９）遭北水再沽２﹒３８億，為周三最多北水沽

售的個股，三日合計淨沽盤５﹒９億；另外北水沽永利１﹒６億，沽吉利１﹒４７億。

（ｅｎ）

