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06/06/2018 17:42

【北水炒Ｄ乜】北水回落，沽建行騰訊永利吉利，流入三生製藥瑞聲

　　《經濟通通訊社６日專訊》周三北水淨流入５﹒６１億元人民幣，較周二減少７﹒１６億元
人民幣，其中北水流入最多的個股為三生製藥（０１５３０）、瑞聲（０２０１８）、國壽
（０２６２８）；沽盤最多為建行（００９３９）、騰訊（００７００）、永利
（０１１２８）、吉利（００１７５）。
　　港股全日主板成交９７３﹒５９億元，較上日減少８﹒１８％；港股通成交額１２２﹒４５
億，佔大市成交１２﹒５８％。
　　恆指全日升１６５﹒６５點或０﹒５３％，收報３１２５９﹒１點。
　
＊手機設備股炒上，瑞聲飆高９％北水流入１﹒４億＊

　　藍籌手機設備股炒上，瑞聲大幅抽升９﹒２８％成升幅最大恆指成分股，北水買入１﹒４億
；舜宇光學漲４﹒８７％，北水買入４０１０萬。
　　另外，北水再度買入１﹒４８億元三生製藥，兩日計淨買盤達５﹒５億；北水周三流入國壽
１﹒２５億，兩日合計淨流入３﹒０８億。
　
＊騰訊強闖４２５關，北水套現沽２億＊

　　騰訊強闖４２５元關口收市，全日再升１﹒１９％，錄五連升，北水周三套現沽售２﹒３億
，三日合計淨沽盤３﹒５１億；建行（００９３９）遭北水再沽２﹒３８億，為周三最多北水沽
售的個股，三日合計淨沽盤５﹒９億；另外北水沽永利１﹒６億，沽吉利１﹒４７億。
（ｅｎ）

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