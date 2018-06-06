《美元走勢－羅明立》墨國關稅報復惹憂慮，ＧＤＰ數據有利澳元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒０７ １０９﹒７９ １０９﹒８８

歐元╱美元 １﹒１７５２ １﹒１７１２ １﹒１７２２

英鎊╱美元 １﹒３４２６ １﹒３３９８ １﹒３４０８

美元╱瑞郎 ０﹒９８５６ ０﹒９８３５ ０﹒９８４６

美元╱港元 ７﹒８４７５ ７﹒８４５１ ７﹒８４６３



《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，５月非製造業指數為５８﹒６，高於預期

的５７﹒５，亦較４月份的５６﹒８為高。同期，Ｍａｒｋｉｔ服務業採購經理指數值（ＰＭＩ

）終值為５６﹒８，高於前值的５５﹒７。消息指墨西哥自今日（６日）開始向美國進口的豬腿

肉及肩胛肉加徵２０％的關稅，投資者憂慮美國引起的貿易衝突，最終拖累全球經濟增長。美匯

指數繼續於９４附近上落，技術走勢上仍處於整固階段，短線似進一步調整可能。



澳洲央行宣布維持利率不變，央行行長洛威表示對澳洲經濟樂觀，預期今明兩年ＧＤＰ增長

將提升至略高於３％，但估計通脹水準會在低位徘徊，因此並不急於收緊貨幣政策。澳洲今早公

布第一季ＧＤＰ年率，結果增長達３﹒１％，高於預期的２﹒７％，有利澳元短線走勢，可能上

試０﹒７７５０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

