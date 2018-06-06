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即市新聞

06/06/2018 15:51

《美元走勢－羅明立》墨國關稅報復惹憂慮，ＧＤＰ數據有利澳元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０７　　　１０９﹒７９　　　１０９﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５２　　　１﹒１７１２　　　１﹒１７２２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４２６　　　１﹒３３９８　　　１﹒３４０８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５６　　　０﹒９８３５　　　０﹒９８４６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７５　　　７﹒８４５１　　　７﹒８４６３

　　《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，５月非製造業指數為５８﹒６，高於預期
的５７﹒５，亦較４月份的５６﹒８為高。同期，Ｍａｒｋｉｔ服務業採購經理指數值（ＰＭＩ
）終值為５６﹒８，高於前值的５５﹒７。消息指墨西哥自今日（６日）開始向美國進口的豬腿
肉及肩胛肉加徵２０％的關稅，投資者憂慮美國引起的貿易衝突，最終拖累全球經濟增長。美匯
指數繼續於９４附近上落，技術走勢上仍處於整固階段，短線似進一步調整可能。
　
　　澳洲央行宣布維持利率不變，央行行長洛威表示對澳洲經濟樂觀，預期今明兩年ＧＤＰ增長
將提升至略高於３％，但估計通脹水準會在低位徘徊，因此並不急於收緊貨幣政策。澳洲今早公
布第一季ＧＤＰ年率，結果增長達３﹒１％，高於預期的２﹒７％，有利澳元短線走勢，可能上
試０﹒７７５０。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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