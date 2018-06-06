【ＩＰＯ反應】俊裕地基（０１７５７）超購近４５３倍，上限定價

《經濟通通訊社６日專訊》於香港從事提供地基工程服務的分包商俊裕地基（０１７５７）

公布招股結果，每股定價０﹒３４元，為原招股價按每股０﹒３至０﹒３４元的上限，公司淨籌

約７０６０萬元。股份將於明早（７日）主板掛牌上市。

公開發售部分獲超額認購約４５２﹒８４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

５０％，一手１００００股中籤率為３０％，申請３００手才穩獲一手，而認購１５００萬股的

「頭錘飛」有６５８張，中籤率為０﹒７６％。至於配售部分則錄１﹒２倍適度超額認購。

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