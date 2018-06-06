《經濟通通訊社６日專訊》於香港從事提供地基工程服務的分包商俊裕地基（０１７５７）
公布招股結果，每股定價０﹒３４元，為原招股價按每股０﹒３至０﹒３４元的上限，公司淨籌
約７０６０萬元。股份將於明早（７日）主板掛牌上市。
公開發售部分獲超額認購約４５２﹒８４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手１００００股中籤率為３０％，申請３００手才穩獲一手，而認購１５００萬股的
「頭錘飛」有６５８張，中籤率為０﹒７６％。至於配售部分則錄１﹒２倍適度超額認購。
（ｃｌ）
06/06/2018 09:08
【ＩＰＯ反應】俊裕地基（０１７５７）超購近４５３倍，上限定價
《經濟通通訊社６日專訊》於香港從事提供地基工程服務的分包商俊裕地基（０１７５７）
公布招股結果，每股定價０﹒３４元，為原招股價按每股０﹒３至０﹒３４元的上限，公司淨籌
約７０６０萬元。股份將於明早（７日）主板掛牌上市。
公開發售部分獲超額認購約４５２﹒８４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手１００００股中籤率為３０％，申請３００手才穩獲一手，而認購１５００萬股的
「頭錘飛」有６５８張，中籤率為０﹒７６％。至於配售部分則錄１﹒２倍適度超額認購。
（ｃｌ）
|國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
|生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
|FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰