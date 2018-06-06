【企業盈警】壹傳媒（２８２）料去年虧損增２１％因廣告競爭激烈

《經濟通通訊社６日專訊》壹傳媒（００２８２）發盈警，料截至今年３月底止年度虧損增

加約２１％，因年內香港和台灣經濟增長放緩，引致市場情緒低迷和廣告支出謹慎，加上線上廣

告受全球激烈競爭導致廣告消費下降，和受公司進行重組而裁員所帶來的２１９０萬元代通知金

開支所影響等。（ｈｏ）

