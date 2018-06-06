《經濟通通訊社６日專訊》壹傳媒（００２８２）發盈警，料截至今年３月底止年度虧損增
加約２１％，因年內香港和台灣經濟增長放緩，引致市場情緒低迷和廣告支出謹慎，加上線上廣
告受全球激烈競爭導致廣告消費下降，和受公司進行重組而裁員所帶來的２１９０萬元代通知金
開支所影響等。（ｈｏ）
06/06/2018 12:22
【企業盈警】壹傳媒（２８２）料去年虧損增２１％因廣告競爭激烈
《經濟通通訊社６日專訊》壹傳媒（００２８２）發盈警，料截至今年３月底止年度虧損增
加約２１％，因年內香港和台灣經濟增長放緩，引致市場情緒低迷和廣告支出謹慎，加上線上廣
告受全球激烈競爭導致廣告消費下降，和受公司進行重組而裁員所帶來的２１９０萬元代通知金
開支所影響等。（ｈｏ）
|專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
|國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
|生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰