【夜期時段】即月期指最新報３１２２６點，升２５點，低水３３點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１２２３點，升２２點，低水３６

點，最新報３１２２６點，升２５點，低水３３點，合約成交２４８０張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２１０點，升３點，低水７４點，最新報１２２

２９點，升２２點，低水５５點，合約成交９１８張。（ｃｈ）

