《經濟通通訊社６日專訊》開明投資（００７６８）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，主要由於按公平值於損益帳列帳之財務資產，錄得變現及未變現虧損淨額所致。
（ｃｈ）
06/06/2018 17:18
【企業盈警】開明投資（７６８）料去年度轉虧，因公平值虧損所致
《經濟通通訊社６日專訊》開明投資（００７６８）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，主要由於按公平值於損益帳列帳之財務資產，錄得變現及未變現虧損淨額所致。
（ｃｈ）
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