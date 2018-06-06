【企業盈警】勤達集團（１１７２）料去年度溢利減少逾７０％

《經濟通通訊社６日專訊》勤達集團（０１１７２）發盈警，預料截至３月底止年度溢利按

年減少７０％以上，主要由於期內未有錄得一次性收益所致。至於去年度持續經營業務溢利淨額

不多於１５００萬元，按年增加約７００萬元，即增幅為８７﹒５％。（ｃｈ）

