【新股上市】俊裕地基（１７５７）暗盤收市升７﹒４％

《經濟通通訊社６日專訊》俊裕地基（０１７５７）明天（７日）掛牌，今日於輝立交易場

收報０﹒３６５元，較招股價０﹒３４元高７﹒４％。每手１萬股，若不計手續費賺２５０元。

耀才暗盤交易場方面，同樣收報０﹒３６５元。（ｃｈ）

