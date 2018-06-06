  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2018 12:15

《真知灼見－溫灼培》基礎因素弱，歐元大方向仍看淡

　　《真知灼見》歐元匯價近數天回升，最高曾升返接近１﹒１７５０美元水平。對於歐元的回
升，相信原因主要有兩。首先，自上周四（５月３１日）美國宣布正式執行對歐盟鋼鋁入口徵重
關稅後，一直未見歐盟公布報復清單。歐盟愈能克制，歐美愈能避免貿易紛爭進一步擴大，這對
歐盟而言屬利好因素。不要忘記，在歐美貿易中，歐盟是擁有龐大盈餘的一方；如爆貿易戰使歐
美間的貿易放慢甚至停頓下來，損失的會是歐洲。至於另一驅使歐元匯價回升因素是意大利政局
有趨緩和跡象；由五星運動黨及北方聯盟組成的新民粹政府揚言不脫歐，而新經濟部長
Ｇｉｏｖａｎｎｉ　Ｔｒｉａ亦表態不主張「脫歐」。雖說新聯合政府在不少政策上與歐盟相違
背；但只要不脫歐，政策如何存在出入也可以慢慢磨合；這解釋市場對歐元前景憂慮鬆口氣，並
對歐元作趁低吸納的主因。
　
＊歐元伺１﹒１９沽售＊
　
　　不過，投資者不宜對歐元後向掉以輕心。首先，下周二（１２日）、三（１３日）聯儲局將
議息。雖說加息基本上已接近市場共識，是意料中事，但如落實，歐美息差拉闊，這可對低息的
歐元不利。其次，歐盟從沒說不對美國貿易作報復，只是報復清單遲遲未出台；如報復清單一出
，隨時拖累歐元。最後，歐元區經濟於第一季雖強，但踏入第二季似無以為繼；當中最值得關注
是具領先作用的綜合經理採購指數自今年１月高見５８﹒８指數點後便一直下滑，到５月降至
５４﹒１。除非歐美貿易紛爭能化解，料歐元暫難重上１﹒２０美元位置，大方向仍是看淡。現
市場焦點已轉移至下周四（１４日）歐央行議息會，建議如歐元重上１﹒１９美元可考慮拋售。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN