《真知灼見－溫灼培》基礎因素弱，歐元大方向仍看淡

《真知灼見》歐元匯價近數天回升，最高曾升返接近１﹒１７５０美元水平。對於歐元的回

升，相信原因主要有兩。首先，自上周四（５月３１日）美國宣布正式執行對歐盟鋼鋁入口徵重

關稅後，一直未見歐盟公布報復清單。歐盟愈能克制，歐美愈能避免貿易紛爭進一步擴大，這對

歐盟而言屬利好因素。不要忘記，在歐美貿易中，歐盟是擁有龐大盈餘的一方；如爆貿易戰使歐

美間的貿易放慢甚至停頓下來，損失的會是歐洲。至於另一驅使歐元匯價回升因素是意大利政局

有趨緩和跡象；由五星運動黨及北方聯盟組成的新民粹政府揚言不脫歐，而新經濟部長

Ｇｉｏｖａｎｎｉ Ｔｒｉａ亦表態不主張「脫歐」。雖說新聯合政府在不少政策上與歐盟相違

背；但只要不脫歐，政策如何存在出入也可以慢慢磨合；這解釋市場對歐元前景憂慮鬆口氣，並

對歐元作趁低吸納的主因。



＊歐元伺１﹒１９沽售＊



不過，投資者不宜對歐元後向掉以輕心。首先，下周二（１２日）、三（１３日）聯儲局將

議息。雖說加息基本上已接近市場共識，是意料中事，但如落實，歐美息差拉闊，這可對低息的

歐元不利。其次，歐盟從沒說不對美國貿易作報復，只是報復清單遲遲未出台；如報復清單一出

，隨時拖累歐元。最後，歐元區經濟於第一季雖強，但踏入第二季似無以為繼；當中最值得關注

是具領先作用的綜合經理採購指數自今年１月高見５８﹒８指數點後便一直下滑，到５月降至

５４﹒１。除非歐美貿易紛爭能化解，料歐元暫難重上１﹒２０美元位置，大方向仍是看淡。現

市場焦點已轉移至下周四（１４日）歐央行議息會，建議如歐元重上１﹒１９美元可考慮拋售。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

