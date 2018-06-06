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06/06/2018 16:28

【積金檢閱】理柏：５月強積金均跌０．２６％，歐洲股票基金最差

　　《環富通基金頻道６日專訊》據理柏的資料顯示，今年５月各類強積金整體平均錄得
０．２６％跌幅，當中以美國股票基金表現最好，單月升２．３３％。大中華股票基金為第二佳
，單月漲１．４７％；表現最差的為歐洲股票基金，單月跌２．６７％。
　　資料顯示，截至５月底止三個月內，日本股票基金表現最差，跌２．４０％；美元貨幣市場
基金表現最理想，升０．５７％。
　　年內迄今，香港股票基金表現最好，升３．２７％；表現最差的為南韓股票基金，跌
３．７５％。

　　表列各類別強積金基金截至５月底止表現：


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１個月回報　　３個月回報　　　　年內迄今
　　資產類別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％，以港元計）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　２．３３　　　　０．５３　　　２．４７
　　大中華股票　　　　　　　　　　　　　　　　１．４７　　　－１．２７　　　３．０８
　　港元債券　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０　　　－０．４３　　－１．２８
　　其他股票　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５　　　－１．３１　　　１．２５
　　香港股票　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２９　　　－０．０２　　　３．２７
　　亞太區股票　　　　　　　　　　　　　　　　０．２７　　　－１．１２　　　０．４２
　　保本基金　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０８　　　－０．４１　　－０．６３
　　美元貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　　０．０３　　　　０．５７　　　０．８３
　　港元貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　－０．０６　　　　０．０４　　　０．３６
　　南韓股票　　　　　　　　　　　　　　　　－０．０９　　　－０．２１　　－３．７５
　　其他絕對回報　　　　　　　　　　　　　　－０．１６　　　－０．６５　　－０．１６
　　港元平衡混合型　　　　　　　　　　　　　－０．２４　　　－０．９２　　－０．０５
　　中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　－０．２７　　　－０．９９　　　４．０８
　　亞太區當地貨幣債券　　　　　　　　　　　－０．２８　　　－０．９３　　－１．２４
　　港元保守混合型　　　　　　　　　　　　　－０．３０　　　－０．５３　　－０．４６
　　其他目標期限　　　　　　　　　　　　　　－０．３３　　　－０．８６　　　０．８５
　　環球股票　　　　　　　　　　　　　　　　－０．３７　　　－１．３０　　　０．１０
　　醫療保健股票　　　　　　　　　　　　　　－０．４３　　　－１．４１　　－２．９９
　　其他債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０．５０　　　－０．１４　　　１．７３
　　港元進取混合型　　　　　　　　　　　　　－０．５３　　　－１．１８　　　０．３１
　　人民幣債券　　　　　　　　　　　　　　　－０．６９　　　－０．０８　　　１．９７
　　其他貨幣市場　　　　　　　　　　　　　　－０．６９　　　－０．０６　　　２．１６
　　環球債券　　　　　　　　　　　　　　　　－０．９４　　　－１．２４　　－１．０８
　　其他靈活混合型　　　　　　　　　　　　　－０．９８　　　－１．９２　　－０．７４
　　日本股票　　　　　　　　　　　　　　　　－１．０８　　　－２．４０　　－１．４７
　　亞太區　　　　　　　　　　　　　　　　　－１．２２　　　－１．９７　　－０．６６
　　歐洲股票　　　　　　　　　　　　　　　　－２．６７　　　－０．８８　　－１．３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｇｒａｎｄ　Ｔｏｔａｌ　　　　　　　　　－０．２６　　　－０．７９　　　０．４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　資料來源：理柏香港，截至２０１８年５月３１日

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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