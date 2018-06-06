《錢來自有方－李博衛》計算你需要的人壽保額

《錢來自有方》人壽保險的主要目的是在你身故後為你的家人提供財務保障，故切忌保額不

足，同時亦不能高於需要，以免白交保費，保障亦未必適合所需。

計算適合個人需要的保額基本原則很簡單﹕家庭責任愈大，所需保額便愈多。如果你是家中

經濟支柱，或者要供養伴侶、子女或父母，便可能需要較大的保額。相反，年輕人及長者的家庭

責任一般較小，所需保額亦較少。如果你不需要在財務上支援任何人以及沒有欠債，其實未必需

要人壽保險。

利用錢家有道的「人壽保額計算機」（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｔｈｅｃｈｉｎｆａｍｉ

ｌｙ﹒ｈｋ╱ｔｏｏｌｓ╱ｌｉｆｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ╱ｔｃ╱ｍａｉｎ╱ｉｎｄｅｘ﹒ｊ

ｓｐ），可以按自己的實際情況計算所需的保額。這個計算機還提供買人壽保險的貼士和簡介各

種人壽保險保單的特點。



＊考慮自己經濟能力＊



如果你有意買人壽保險的話，記得要先考慮自己的經濟能力是否能負擔，因為人壽保險不是

供一、兩年的事，而是長期的財務承擔，如果不能依時交保費，保單可能會失效。如果你需要較

大保額，但預算緊逼，可以考慮保費較低及保額較大的定期人壽保單；或者買一份保額較低但保

費可以持續承擔的終身人壽，再按需要加入較大額的定期人壽。至於儲蓄人壽顧名思義是以儲蓄

為主要目標，一般不適合需要較大保額的人。



＊中途退保有損失＊



人壽保險有別於一般保險，涉及年期較長。如果投保人中途退保，特別是在保單生效後首數

年，往往會蒙受金錢損失，所以購買前要進行周全詳細的考慮，並貨比三家，參閱數家保險公司

的建議書及有關產品的銷售資料，並向保險顧問清楚了解保單條文及保障範圍。若有任何疑問，

可以向其代表的保險公司查詢，以尋找最適合自己的保險方案。

早前消費者委員會報告顯示，人壽保險轉保的投訴個案有上升趨勢，提醒大家轉保前必須三

思。若真的有需要轉換原有保單，應仔細比較新舊兩份保單，以衡量轉保是否最符合你的利益。

《投資者教育中心總經理 李博衛》

