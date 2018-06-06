【一地兩檢】陳淑莊就條例草案提出中止待續

《經濟通通訊社６日專訊》立法會恢復二讀辯論「一地兩檢」條例草案，在草案委員會主席

葉劉淑儀完成報告發言和個人發言後，「一地兩檢關注組」召集人兼公民黨議員陳淑莊發言批評

「一地兩檢」條例草案違憲，在其發言時間即將結束時，就草案提出中止待續，立法會隨即進入

辯論此動議。（ｃｗ）（ｚｚ）

