《經濟通通訊社６日專訊》立法會恢復二讀辯論「一地兩檢」條例草案，在草案委員會主席
葉劉淑儀完成報告發言和個人發言後，「一地兩檢關注組」召集人兼公民黨議員陳淑莊發言批評
「一地兩檢」條例草案違憲，在其發言時間即將結束時，就草案提出中止待續，立法會隨即進入
辯論此動議。（ｃｗ）（ｚｚ）
06/06/2018 15:03
【一地兩檢】陳淑莊就條例草案提出中止待續
《經濟通通訊社６日專訊》立法會恢復二讀辯論「一地兩檢」條例草案，在草案委員會主席
葉劉淑儀完成報告發言和個人發言後，「一地兩檢關注組」召集人兼公民黨議員陳淑莊發言批評
「一地兩檢」條例草案違憲，在其發言時間即將結束時，就草案提出中止待續，立法會隨即進入
辯論此動議。（ｃｗ）（ｚｚ）
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