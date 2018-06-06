【一地兩檢】建制認草案法律基礎非無懈可擊，惟違憲與否應交法庭

《經濟通通訊社６日專訊》立法會料最快將於下午恢復「一地兩檢」草案二讀辯論，建制派

召集人廖長江承認「一地兩檢」的法律基礎非無懈可擊，但認為法律基礎足夠，他指立法會並非

解決法律爭議的地方，希望議員以正常態度審議草案，如果有議員認為草案違憲，應該交由法庭

處理。

他又指，早前法案委員會已召開過１７次會議，合共４５小時，即使開多１０次會，也不能

互相說服對方。（ｆｗ）（ｚｚ）

