《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥出席城市土地學會活動時表示，當港珠澳大橋
和屯門赤鱲角連接路落成啟用，大嶼山便不再是一個孤島，會有很好的交通網絡，並位處粵港澳
大灣區關鍵位置，該區將會是下一個令人興奮的土地發展項目。
林鄭月娥指，正與政府團隊研究大嶼山的發展潛力，當中無可避免地將涉及填海，因港人心
繫郊野公園，大嶼山南北各有兩個郊野公園，她認為不應放棄保育大嶼山這個美麗的部份。
（ｆｗ）（ｚｚ）
06/06/2018 12:13
【本港樓市】林鄭月娥：大嶼山處大灣區關鍵位置，發展難免涉填海
《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥出席城市土地學會活動時表示，當港珠澳大橋
和屯門赤鱲角連接路落成啟用，大嶼山便不再是一個孤島，會有很好的交通網絡，並位處粵港澳
大灣區關鍵位置，該區將會是下一個令人興奮的土地發展項目。
林鄭月娥指，正與政府團隊研究大嶼山的發展潛力，當中無可避免地將涉及填海，因港人心
繫郊野公園，大嶼山南北各有兩個郊野公園，她認為不應放棄保育大嶼山這個美麗的部份。
（ｆｗ）（ｚｚ）
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