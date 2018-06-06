【本港樓市】林鄭月娥：大嶼山處大灣區關鍵位置，發展難免涉填海

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥出席城市土地學會活動時表示，當港珠澳大橋

和屯門赤鱲角連接路落成啟用，大嶼山便不再是一個孤島，會有很好的交通網絡，並位處粵港澳

大灣區關鍵位置，該區將會是下一個令人興奮的土地發展項目。

林鄭月娥指，正與政府團隊研究大嶼山的發展潛力，當中無可避免地將涉及填海，因港人心

繫郊野公園，大嶼山南北各有兩個郊野公園，她認為不應放棄保育大嶼山這個美麗的部份。

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