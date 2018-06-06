【香港政情】九西補選受關注，聶德權：出缺至補選一般需時半年

《經濟通通訊社６日專訊》被取消立法會議員資格的劉小麗，早前宣布撤回對宣誓案的上訴

，將會觸發九龍西補選。政制及內地事務局局長聶德權今日被問到何時會舉行九龍西補選，以及

會否與新界東補選一同舉行。他回應指，選舉管理委員會會按照法例要求和實際情況下盡早進行

補選。他又指在確認有議席出缺至進行補選的時間，一般需時半年，相信選管會在詳細考慮後就

會有所公布。（ｆｗ）（ｚｚ）

