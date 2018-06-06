《經濟通通訊社６日專訊》》民主派立法會議員區諾軒於立法會大會上以普通話提出，休會
辯論港鐵（０００６６）沙中綫工程質素及安全問題，因沙中綫紅磡站擴建地盤早前爆出鋼筋涉
造假事件。立法會主席梁君彥暫停會議約１０分鐘後宣布不批准有關休會辯論。
梁君彥指，明白事件確受公眾關注，沒有足夠迫切性去作休會辯論，因為即使區諾軒不在是
次會議提出亦可。（ｆｗ）（ｚｚ）
06/06/2018 14:12
【香港政情】梁君彥不批准休會辯論沙中綫工程事件，認為沒迫切性
《經濟通通訊社６日專訊》》民主派立法會議員區諾軒於立法會大會上以普通話提出，休會
辯論港鐵（０００６６）沙中綫工程質素及安全問題，因沙中綫紅磡站擴建地盤早前爆出鋼筋涉
造假事件。立法會主席梁君彥暫停會議約１０分鐘後宣布不批准有關休會辯論。
梁君彥指，明白事件確受公眾關注，沒有足夠迫切性去作休會辯論，因為即使區諾軒不在是
次會議提出亦可。（ｆｗ）（ｚｚ）
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