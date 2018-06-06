【一地兩檢】立法會恢復條例草案二讀辯論，料最快下周表決

《經濟通通訊社６日專訊》立法會恢復「一地兩檢」條例草案二讀辯論，立法會主席梁君彥

決定限期兩星期、３６小時完成餘下立法程序，流會時間亦計算在內，其中二讀辯論為８小時、

全體委員會有２２小時、三讀有６小時，即最快可於下周立會大會表決及通過。（ｆｗ）（ｚｚ

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