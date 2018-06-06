《經濟通通訊社６日專訊》立法會恢復「一地兩檢」條例草案二讀辯論，立法會主席梁君彥
決定限期兩星期、３６小時完成餘下立法程序，流會時間亦計算在內，其中二讀辯論為８小時、
全體委員會有２２小時、三讀有６小時，即最快可於下周立會大會表決及通過。（ｆｗ）（ｚｚ
）
06/06/2018 14:21
【一地兩檢】立法會恢復條例草案二讀辯論，料最快下周表決
《經濟通通訊社６日專訊》立法會恢復「一地兩檢」條例草案二讀辯論，立法會主席梁君彥
決定限期兩星期、３６小時完成餘下立法程序，流會時間亦計算在內，其中二讀辯論為８小時、
全體委員會有２２小時、三讀有６小時，即最快可於下周立會大會表決及通過。（ｆｗ）（ｚｚ
）
|FOCUS06/06/2018
【FOCUS】護「獸」基金開售在即 財富盛宴VS爆冷破發
|專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
|國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰