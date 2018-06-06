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06/06/2018 19:06

【蔽日無光】能源局：發展中國光伏行業的決心沒有動搖

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國光伏行業協會組織包括陽光電源（深：３００２７４）董事
長曹仁賢、通威集團董事長劉漢元、隆基綠能董事長鐘寶申、天合光能董事長高紀凡等一同往赴
國家能源局，反映日前對太陽能行業削減補貼的意見並提出有關建議。
　　能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍指，光伏是未來能源變革的主力軍，能源局發展
中國光伏行業的決心沒有動搖，願意與企業一同為促進中國光伏行業健康可持續發展共同努力。
（ｅｎ）

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