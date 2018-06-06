《經濟通通訊社６日專訊》中國光伏行業協會組織包括陽光電源（深：３００２７４）董事
長曹仁賢、通威集團董事長劉漢元、隆基綠能董事長鐘寶申、天合光能董事長高紀凡等一同往赴
國家能源局，反映日前對太陽能行業削減補貼的意見並提出有關建議。
能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍指，光伏是未來能源變革的主力軍，能源局發展
中國光伏行業的決心沒有動搖，願意與企業一同為促進中國光伏行業健康可持續發展共同努力。
（ｅｎ）
06/06/2018 19:06
【蔽日無光】能源局：發展中國光伏行業的決心沒有動搖
《經濟通通訊社６日專訊》中國光伏行業協會組織包括陽光電源（深：３００２７４）董事
長曹仁賢、通威集團董事長劉漢元、隆基綠能董事長鐘寶申、天合光能董事長高紀凡等一同往赴
國家能源局，反映日前對太陽能行業削減補貼的意見並提出有關建議。
能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍指，光伏是未來能源變革的主力軍，能源局發展
中國光伏行業的決心沒有動搖，願意與企業一同為促進中國光伏行業健康可持續發展共同努力。
（ｅｎ）
|生財有道06/06/2018
大摩料下半年博彩業表現向好 高盛認為或可趁低吸納
|FOCUS06/06/2018
【FOCUS】護「獸」基金開售在即 財富盛宴VS爆冷破發
|專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
|國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰