《經濟通通訊社６日專訊》國家金融與發展實驗室理事長李揚日前在一個論壇上表示，對金
融領域來說防範和化解金融風險是第一任務。國家主席習近平指出金融風險的源頭就在於高槓桿
，因此要用三年時間來完成去槓桿的攻堅戰。其實，槓桿本身是現代經濟運行的特點。比起小農
經濟、比起自然經濟來說，用槓桿操作肯定先進得多。所以我們的目標不是要去除槓桿，而是要
讓槓桿有可持續性。社會上亂說要搞到大家都沒有槓桿，這肯定是錯誤的。槓桿要可持續，可持
續微觀上有標準、宏觀上也有標準，這才符合現代經濟運行的特徵。（ｌｃ）
06/06/2018 09:11
【債務風險】李揚：不是要去除槓桿，而是要讓槓桿有可持續性
《經濟通通訊社６日專訊》國家金融與發展實驗室理事長李揚日前在一個論壇上表示，對金
融領域來說防範和化解金融風險是第一任務。國家主席習近平指出金融風險的源頭就在於高槓桿
，因此要用三年時間來完成去槓桿的攻堅戰。其實，槓桿本身是現代經濟運行的特點。比起小農
經濟、比起自然經濟來說，用槓桿操作肯定先進得多。所以我們的目標不是要去除槓桿，而是要
讓槓桿有可持續性。社會上亂說要搞到大家都沒有槓桿，這肯定是錯誤的。槓桿要可持續，可持
續微觀上有標準、宏觀上也有標準，這才符合現代經濟運行的特徵。（ｌｃ）
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