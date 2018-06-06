《經濟通通訊社６日專訊》人行今日進行４６３０億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便
利（ＭＬＦ），不但對沖到期的２５９５億元，更令ＭＬＦ餘額新增２０３５億元。對此，中信
證券點評稱，本次超額續作ＭＬＦ並非量化寬鬆的開啟，意在穩定年中流動性環境，也是人行應
對月末等關鍵時點資金面的具體體現。今年以來人行已完成了兩次降準，當前時點再次推出降準
對市場的影響更大，因此上半年降準的概率不大，預計推後至下半年。（ｌｃ）
06/06/2018 11:00
【人行放水】中信證券：ＭＬＦ放量並非ＱＥ，料降準推後至下半年
《經濟通通訊社６日專訊》人行今日進行４６３０億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便
利（ＭＬＦ），不但對沖到期的２５９５億元，更令ＭＬＦ餘額新增２０３５億元。對此，中信
證券點評稱，本次超額續作ＭＬＦ並非量化寬鬆的開啟，意在穩定年中流動性環境，也是人行應
對月末等關鍵時點資金面的具體體現。今年以來人行已完成了兩次降準，當前時點再次推出降準
對市場的影響更大，因此上半年降準的概率不大，預計推後至下半年。（ｌｃ）
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